Bolsas em alta e Stoxx600 atinge novo recorde com intenção de Biden de abrir cordões à bolsa

09h40

Petróleo em queda após renovar máximo de 10 dias em Londres

O preço do crude transaciona em queda nos mercados internacionais. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é usado como valor de referência para as importações nacionais, desvaloriza 0,24% para 69,29 dólares por barril. Depois de ter chegado a renovar máximos de 18 de maio, o Brent inverteu e está agora a depreciar pela primeira vez em seis sessões.



Também o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, recua 0,10% para 66,78 dólares por barril após cinco valorizações consecutivas. O WTI cai após ter tocado em máximos de 8 março no arranque da negociação.



O preço do ouro negro chegou mesmo a negociar muito próximo de máximos de mais de dois anos, tanto na capital inglesa como na cidade norte-americana.



Apesar de a recuperação robusta da economia dos Estados Unidos abrir perspetivas quanto a um aumento da procura pela matéria-prima, o que impulsiona os preços, a preocupação de que as negociações entre o Irão e as potências do Conselho de Segurança das Nações Unidas (mais a Alemanha) com vista ao reavivar do acordo sobre o nuclear iraniano não cheguem a bom porto está a pressionar a negociação do petróleo nos mercados internacionais.