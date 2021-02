Europa sobe pelo quarto dia com impulso das matérias-primas. Cobre e platina em máximos

07h59

Impacto do clima nos EUA mantém crude em máximos de 13 meses

O frio ártico que se faz sentir nos Estados Unidos, e em particular no estado do Texas, mantém esta terça-feira o preço do petróleo em torno das cotações mais elevadas em 13 meses.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é usado como valor de referência para as importações nacionais, sobe 0,24% para 63,54 dólares por barril, estando assim no limiar de superar o máximos de janeiro de 2020 ontem registado.



Já o West Texas Intermediate (WTI), que é transacionado em Nova Iorque, sobe 1,03% para 60,08 dólares, estando assim em máximos do início de janeiro do ano passado.



As condições climatéricas nos EUA estão assim novamente a impulsionar o preço do chamado ouro negro. O frio gélido obrigou já ao encerramento de algumas das maiores refinarias norte-americanas, o que se repercute na redução da capacidade produtiva americana e numa diminuição da oferta global prevista para a matéria-prima.



O frio ártico retirou já cerca de 1,7 milhões de barris por dia à capacidade habitual de produção dos EUA.