Europa em máximos de março à boleia dos estímulos. Bolsa de Londres dispara com Brexit

07h37

Futuros da Europa e dos EUA em alta com novos avanços nos estímulos norte-americanos

A maioria das ações asiáticas fecharam a sessão em alta, em linha com os futuros da Europa e dos Estados Unidos, que apontam para um novo dia a negociar no verde, depois de novos desenvolvimentos no pacote de estímulos orçamentais norte-americanos.



Para já, os futuros do Stoxx 50 - índice que reúne as 50 maiores cotadas da Europa - sobem 0,4%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,5%, depois de ontem os três maiores índices de Wall Street terem renovado máximos históricos.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática foi marcada por evoluções positivas com ganhos na larga maioria das praças do continente, como no Japão (1,7%), na Coreia do Sul (0,4%) ou na China (0,5%).



Depois do presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dado "luz verde" ao pacote de estímulos orçamentais para a economia do país no valor total de 2,3 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros), as alterações pedidas ao plano tiveram também aprovação por parte da Câmara dos Representantes.



Em causa está um cheque de 2.000 dólares que será entregue a cada cidadão dos Estados Unidos que tenha rendimentos anuais inferiores a 75 mil dólares. A proposta original contemplava uma oferta de 600 dólares a cada cidadão.



No campo sanitário, contudo, a situação voltou a deteriorar-se em algumas regiões do globo. Os internamentos nos hospitais norte-americanos voltaram a atingir novos máximos históricos, enquanto que na Carolina do Sul há planos para alargar o período de confinamento.