Praças europeias pintadas de verde. Petróleo estabiliza e ouro regressa ao verde

09h18

Praças da Europa pintadas de verde. Telecom Italia escala 10%

As praças europeias estão pintadas de verde esta manhã, a recuperar das quedas registadas na sessão desta terça-feira. Nesta altura, o Stoxx 600 está a valorizar 0,46% para 481,44 pontos, depois de ontem ter registado uma queda de 1,28%, a maior desde 28 de setembro.



A queda do setor tecnológico foi aquela que mais penalizou o índice pan-europeu ontem, mas o cenário é diferente esta quarta-feira, com o setor a valorizar 0,27%.



Ainda assim, estes ganhos são tímidos quando comparados com a valorização do setor dos recursos naturais, que avança 1,44%, e do setor da energia (1,34%).



Do lado das quedas, o setor do turismo é aquele que mais cede (0,95%), numa altura em que a subida de casos de covid-19 na Europa levanta preocupação e acarreta o regresso de restrições em alguns países do velho continente.



No Stoxx 600, a Telecom Italia é a cotada que mais valoriza, registando uma escalada de quase 10%. A subida da operadora volta a ser impulsionada pela oferta do fundo norte-americano KKR, desta feita pelas notícias que dão conta de que o fundo poderá melhorar a oferta depois de a Vivendi, um dos principais investidores da operadora italiana, considerar a oferta demasiado baixa.



Nesta altura, a bolsa de Itália regista a maior valorização entre as principais bolsas europeias, avançando 0,6%. O espanhol IBEX avança 0,37%, o alemão DAX valoriza 0,09%, o francês CAC 40 sobe 0,47%, o inglês FTSE ganha 0,54% e a bolsa de Amesterdão ganha 0,46%. O português PSI-20 valoriza 0,53%.