Ganhos mornos na Europa, quedas no petróleo e subida dos juros da dívida

08.02.2022

Petróleo recua com alívio de tensões no leste europeu

Os preços do "ouro negro" seguem em baixa, com a potencial diminuição de tensões em torno da Ucrânia e a retoma das conversações nucleares com o Irão a aliviarem alguma da pressão geopolítica que contribuiu para o recente rally.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em março segue a recuar 2,90% para 88,77 dólares por barril.

Já o contrato de março do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, cai 2,75%, para 90,14 dólares.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse ter recebido garantias do seu homólogo russo, Vladimir Putin, de que não haverá uma "escalada" de tensões.

Adicionalmente, as conversações em torno do programa nuclear do Irão parecem estar no bom caminho. O principal negociador russo declarou a um jornal de Moscovo que as negociações para retomar o acordo sobre o nuclear estão na reta final – o que poderá levar ao levantamento das sanções às vendas de petróleo iraniano.