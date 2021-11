Covid-19 pesa nas bolsas europeias. Petróleo, ouro e dólar em queda

07h31

Futuros antecipam abertura das bolsas europeias em queda

Os futuros das bolsas europeias estão a negociar em terreno negativo na pré-abertura desta terça-feira, dando sinais de um prolongamento das perdas ligeiras registadas no encerramento da última sessão.



O Stoxx 50, índice que reúne as 50 maiores empresas da Europa, regista uma subida, na pré-abertura do mercado, de 0,7%.



A preocupar os investidores continuam a subida do número de casos de covid-19 na Europa e as suspeitas de que possam vir a avançar novos confinamentos gerais no continente.



A recondução do Jerome Powell aos comandos da Reserva Federal norte-americana é outro dos temas que deverá a marcar o dia. A recondução para um segundo mandato é um sinal de continuidade no banco central em contexto de preocupação crescente com a inflação no país.



Na Ásia, as principais praças fecharam em queda. Na China, o Hang Seng perdeu 1,07% e o japonês o Nikkei desvalorizou 0,36%.