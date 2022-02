Bolsas europeias a recuperar. Petróleo inverte para o "vermelho" e ouro está a perder terreno

07h40

Futuros da Europa antecipam abertura em terreno positivo

A tensão na Ucrânia continua no centro das atenções dos investidores, é certo, mas os futuros das praças europeias apontam para um abertura em terreno positivo, já a recuperar do discurso de Putin, que levou as bolsas do velho continente a abrir "no vermelho" na sessão anterior.



Os futuros do Stoxx 50 apontam para uma valorização da 0,302%. Ainda assim, a cautela deverá ditar o comportamento dos investidores nesta sessão de meio da semana.

Além de "sorverem" informação sobre desenvolvimentos ligados à Ucrânia, os investidores também acompanham com atenção as apresentações de contas de várias cotadas. Só esta quarta-feira é dia de conhecer as contas do Barclays, da Rio Tinto ou ainda da gigante Danone.

Na vertente de dados, serão conhecidos indicadores sobre a confiança dos consumidores na Alemanha, a maior economia do bloco europeu.

Na Ásia, num dia em que os índices japoneses estiveram fechados para o feriado do aniversário do Imperador, a sessão decorreu com ganhos. Aliás, esta foi a primeira vez em que os índices asiáticos encerraram a sessão com nota positiva em quatro dias. O Hang Seng, onde ultimamente as tecnológicas têm pesado, fechou com ganhos de 0,52%, enquanto Xangai avançou 0,93%, enquanto o sul-coreano Kospi somou 0,47%.