Europa pintada de verde com turismo a liderar ganhos. Petróleo regressa ao vermelho e ouro ganha com dólar enfraquecido

há 51 min. 09h23

"Onda verde" chega às praças europeias. Setor das viagens sobe mais de 2%

As principais bolsas da Europa estão a negociar em terreno positivo, com alguns dos receios ligados à variante ómicron já mais calmos nesta sessão.



O Stoxx 600, o índice que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa, está a avançar 0,26% para 479,6 pontos. Com quase todos os setores no verde - só os media e os produtos domésticos deslizam para o vermelho - o setor das viagens está a liderar os ganhos, a valorizar 2,04%, seguido pela banca, que sobe 0,87%.



A Phillips está a liderar os ganhos no Stoxx 600, a valorizar cerca de 5,5%, depois de acalmar receios ligados a um "recall" de ventiladores médicos, frisando que a devolução destes produtos é feita por questões de saúde, mas que o uso destes equipamentos não resulta em danos na saúde dos pacientes.



As companhias aéreas Wizz Air e a IAG, dona da British Airways, estão também entre as maiores subidas, a valorizar 4,16% e 3,72%, respetivamente.



Já do lado das quedas, destaca-se a EQT, que está a cair 5,28%.



O PSI-20 está a subir 0,45%, enquanto o IBEX avança 0,66%, o DAX 0,34% e o francês CAC 40 sobe 0,31%. O FTSE está na linha de água (0,02%), enquanto Amesterdão, onde é cotada a Phillips, lidera as subidas na Europa, com ganhos de 0,73%. Em Itália a bolsa sobe 0,16%.