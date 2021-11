Euro valoriza frente ao dólar. Ouro cede. Wall Street arranca animado

14h48

Retalho e fabricantes de "chips" brilham no arranque de sessão em Wall Street

A "earnings season" continua a animar os índices norte-americanos, num dia em que gigantes do retalho, como a Macy’s ou a Khol’s, estão em destaque, após revelarem contas que superaram as estimativas dos analistas.Os resultados destas duas cotadas juntam-se aos resultados positivos de outras empresas do setor, que têm apresentado contas ao longo desta semana.



Nesta altura, os três principais índices norte-americanos estão divididos. O industrial Dow Jones está a cair 0,13% para 35.885,04 pontos, o tecnológico Nasdaq valoriza 0,19% para 15.951,64 pontos e o S&P 500 está a subir 0,21% para 4.698,60 pontos.



A Macy’s está a valorizar 9,5% para 33,76 dólares, depois de ter chegado a disparar 11% antes da abertura do mercado. Já a Khol’s avança 4,28% para 58,98 dólares; ainda antes da abertura de Wall Street registou ganhos acima de 8%.



Além do setor do retalho, também há destaques no setor da tecnologia: a gigante Nvidia, a fabricante de "chips" mais valiosa estão a subir 10%, depois de a empresa ter subido 8% antes da abertura do mercado. A empresa bateu as estimativas dos analistas, reportando receitas de 7,10 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, uma subida de 50% em termos homólogos.



A subida da Nvidia está a contagiar outras empresas do setor, como é o caso da Advanced Micro Devices, mais conhecida como AMD, que valoriza mais de 4% no arranque. Também a Skyworks e a Micron Technology estão a valorizar, com ganhos na ordem de 1%.



Mais expressivos são os ganhos da GlobalFoundries, que está a disparar 5,46%, na sequência de um anúncio de uma parceria com a Ford para ajudar a fabricante automóvel a aumentar a quantidade de "chips" disponíveis.



Além da "earnings season", há ainda os pedidos de subsídios de desemprego nos EUA para digerir. Na semana passada estes pedidos caíram ligeiramente para 268 mil, o valor mais baixo desde março de 2020. Há já sete semanas consecutivas que este indicador está a cair.