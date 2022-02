Europa pintada de verde. Stoxx 600 a caminho do primeiro ganho semanal de 2022

09h01

Europa pintada de verde

As principais praças europeias avançaram esta quarta-feira para terreno positivo, com o alívio das dívidas soberanas na Europa e depois do governador do banco central francês e membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau, ter assegurado ontem que a instituição financeira da zona euro "fará o que for preciso para travar a inflação acima dos 2%".



O índice de referência europeu, Stoxx 600, está a subir 1,21% para 471,09 pontos.



Dos 20 setores que compõe o índice, 18 estão no verde, sendo de destacar o setor automóvel que sobe 2,87%, assim como a área tecnológica (2,32%).O índice está prestes a alcançar o primeiro ganho semanal do ano, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg.



Nas restantes praças, Amesterdão é quem tem a subida mais expressiva (1,92%). O espanhol IBEX soma 0,88%, o alemão DAX 1,22% e o francês CAC 40 1,42%. Londres soma 0,62%, enquanto Milão sobe 1,62%.Por cá, a Bolsa de Lisboa valoriza 0,82% impulsionada sobretudo pelos ganhos da Navigator.



Para os analistas, a volatilidade do crédito ainda alimenta a visão construtiva dos investidores, evitando a venda generalizada de ações, e por isso a queda dos títulos. "É muito cedo para começar a haver um movimento de venda de ações em massa. Os investidores mantém uma visão construtiva", afirma o analista Emmanuel Cau do Barclays, numa nota de "research" citada pela Bloomberg.



"À medida que aumentam as preocupações com as taxas de juro, a volatilidade do crédito tende a manter-se alta, apontando assim para um balanço sólido a longo prazo", acrescenta a nota.



O Morgan Stanley mantém esta visão otimista e destaca mesmo o desempenho "surpreendente" das ações europeias.



"Os dados financeiros da Europa têm sido surpreendentemente positivos face aos EUA, por isso não acreditamos que uma política monetária falcão do BCE faça despenhar em massa e de forma expressiva a longo prazo as ações europeias", defende a nota de "research" citada pela Bloomberg.



Em matéria de setores, o gigante Wall Street recomenda a aposta nas áreas "automóvel, commodities, serviços financeiros e telecomunicações". No que toca aos índices o favorito é o FTSE 100.