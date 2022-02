Futuros da Europa apontam para abertura em terreno positivo no rescaldo da decisão do BCE

há 56 min. 07h40

Futuros da Europa antecipam arranque a verde. Hong Kong brilha no regresso após feriado

Os futuros das bolsas europeias apontam para um arranque de sessão em terreno positivo, a recuperar das quedas registadas esta quinta-feira, a digerir os comentários do Banco Central Europeu e o tombo das tecnológicas.

Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 estão a valorizar 0,9%, num dia em que a sessão na Ásia decorreu com desempenhos fortes nos principais índices, já com a China também a negociar após as festividades do ano novo lunar.

O Hang Seng, em Hong Kong, avançou 3,2%, naquele que foi o maior ganho no regresso após a paragem de ano novo desde 2009. Já no Japão, as subidas foram mais ligeiras, com o Nikkei a valorizar 0,73% e o Topix 0,55%.





Na vertente de dados económicos, as atenções estarão hoje viradas para os dados sobre o emprego nos EUA, que serão revelados esta sexta-feira.