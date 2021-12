Ações europeias recuperam do medo da ómicron. Petróleo dispara 2%

08h03

Petróleo em alta com decisão da Arábia Saudita de aumentar preços

O petróleo segue esta segunda-feira em alta, depois de a Arábia Saudita ter decidido aumentar os preços da matéria-prima. A decisão veio dar ao mercado confiança de que as perspetivas de aumento da procura aumentem, apesar dos receios de que a nova variante da covid-19 (ómicron) venha a prejudicar o consumo de combustíveis.



Neste momento, o Brent do Mar do Norte, que serve de referência a Portugal, está a somar 1,96%, com o barril a valer 71,25 dólares. Já o crude West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a valorizar 2,11% para 67,66 dólares.



A subida do preço do petróleo produzido na Arábia Saudita acontece poucos dias depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ter concordado aumentar a produção de petróleo em janeiro, para 400 mil barris por dia, o que surpreendeu os mercados que previam a manutenção dos níveis atuais.



O petróleo prolonga assim os ganhos da passada sexta-feira, pondo fim à mais longa temporada de perdas desde 2018, devido às preocupações com a nova variante da covid-19 e as perspetivas de novas restrições e confinamentos.



Esta semana as atenções do mercado estão viradas para o Congresso Mundial do Petróleo, que está a decorrer em Houston, nos Estados Unidos, até ao dia 9 de dezembro, e onde estarão reunidos ministros da Energia, CEO de petrolíferas e outros membros do setor.