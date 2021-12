Europa positiva. Petróleo negoceia misto. Juros agravam

07h53

Volatilidade a marcar os mercados. Futuros da Europa no verde

Depois de um dia marcadamente positivo nos mercados asiáticos, as praças europeias deverão abrir esta quarta-feira em terreno verde, depois de ontem as bolsas terem voltado a tombar.



A volatilidade é, assim, o tom dominante, com os investidores receosos e atentos à evolução da variante ómicron, da covid-19, e também à inflação, que contninua a não dar sinais de abrandamento.



Nos Estados Unidos, as atenções vão estar viradas para os discursos de Jerome Powell, do Fed, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, que prometem trazer mais pistas para a recuperação económica, ainda em plena crise pandémica.



No Japão, o Nikkei avançou 0,41% e o Topix 0,44%. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,80%.