Europa fecha no vermelho mas Stoxx 600 consegue primeiro ganho semanal do ano

16h22

Petróleo sobe mas está a caminho de queda semanal

Os preços do "ouro negro" seguem no verde, a subirem mais de 1%, numa correção das últimas quedas. Ainda assim, os ganhos de hoje não são suficientes para anular a perda no cômputo da semana.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em março segue a somar 1,21% para 90,97 dólares por barril.

Já o contrato de março do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, avança 1,02%, para 92,34 dólares.

Depois de sete semanas consecutivas de ganhos, o petróleo segue agora rumo a um recuo semanal, muito à conta do facto de as conversações em torno do programa nuclear do Irão parecerem estar no bom caminho, o que significa, se chegarem a bom porto, mais petróleo iraniano no mercado, já que isso levaria ao levantamento das sanções às vendas de petróleo iraniano.