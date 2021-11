Otimismo regressa à Europa com fusões e aquisições. Ouro e petróleo em queda

Futuros da Europa apontam para abertura em alta

Os futuros das bolsas europeias estão a negociar em terreno positivo na pré-abertura desta segunda-feira, com os investidores atentos ao aumento dos casos de covid-19 na Europa e à inflação, que poderá não ser "temporária" como sugerem os bancos centrais.



Na pré-abertura, o Stoxx 50, índice que reúne as 50 maiores empresas da Europa, regista uma subida de 0,20%, depois de a Europa se ter pintado de vermelho na sessão de sexta-feira.



Na Ásia, as principais praças fecharam mistas. A bolsa de Xangai subiu 0,61%, enquanto o Hang Seng caiu 0,31%. No Japão, o Nikkei ganhou 0,09% e o Topix desceu 0,08%.

Ouro e euro prolongam quedas. Dólar ganha força

O ouro está esta segunda-feira em queda, ainda a digerir as declarações de vários membros da Reserva Federal norte-americana (Fed) de que a retirada de estímulos deve ser mais rápida.



A somar a isto, Christopher Wallace, auditor sénior da Fed em St. Louis, afirmou que o banco central deve aumentar as taxas de juro devido à subida da inflação.



Perante estas indicações, o ouro está neste momento a cair 0,31%, com a onça a perder para 1.848,60 dólares. Já a prata e a platina estão a subir 0,23% e 0,43%, respetivamente.



No que toca ao câmbio, o euro continua em baixa. Perde 0,19% frente à moeda norte-americana, para 1,1269 dólares, e desliza 0,05%, para 0,8386 libras esterlinas.



Enquanto isso, o dólar está a somar. O índice que mede a moeda norte-americana face a um cabaz de divisas rivais está a avançar 0,12%, para 96,15.

Petróleo prolonga quedas com EUA, China e Japão a ponderarem usar reservas nacionais

O petróleo abriu a semana em terreno negativo, prolongando um ciclo de perdas de quase 6% registado na semana passada, numa altura em que os Estados Unidos, China e Japão se preparam para recorrer às reservas nacionais de petróleo para mitigar a subida dos preços dos combustíveis.



Neste momento, o Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a desvalorizar 0,16% para os 78,76 dólares por barril, enquanto o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) está a perder ligeiramente 0,07% para os 75,89 dólares.



O petróleo está assim a corrigir os ganhos registados no final de outubro. Depois de a China e os Estados Unidos terem admitido a possibilidade de recorrer às reservas estratégicas de petróleo, esta segunda-feira também o Japão anunciou essa possibilidade, como parte de um esforço conjunto com os EUA.



Os analistas acreditam que uma liberação das reservas estratégicas coordenada enviará uma "mensagem poderosa" à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que tem resistido a aumentar a oferta.

Juros da dívida na Zona Euro agravam

Os juros da dívida soberana da Zona Euro estão a subir esta segunda-feira. As "bunds" da Alemanha, que servem de referência na Zona Euro, estão a agravar 0,8 pontos percentuais para -0,337%.



Em Portugal, os juros da dívida com maturidade a dez anos estão a subir 1,2 pontos percentuais para 0,307%.



Na vizinha Espanha, as "yields" com a mesma maturidade estão a crescer 1,1 pontos percentuais para 0,390% e, em Itália, estão a aumentar 0,3 pontos percentuais para 0,864%.



Fusões e aquisições animam praças europeias