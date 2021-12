Futuros da Europa apontam para ligeira recuperação

07h41

Futuros apontam para recuperação na Europa mas volatilidade mantém-se

Os futuros das bolsas europeias estão a negociar em terreno positivo, apontando para uma ligeira recuperação depois das pesadas perdas impostas pela incerteza sobre a nova variante de covid-19 (a ómicron) que apareceu na África do Sul, que tem deixado os mercados de cabelos em pé.



Os receios de que a nova variante seja mais contagiosa e que possa ser resistente às vacinas que têm vindo a ser administradas para travar a pandemia têm criado um cenário de grande volatilidade nos mercados mundiais.



No caso da Europa, o índice Stoxx 50, que reúne as 50 maiores empresas da Europa, arrancou o mês de dezembro com tons de verde, animado com as notícias de que as vacinas contra a covid-19 usadas até ao momento deverão proteger contra casos severos da doença. Mas inverteu a tendência ao segundo dia.



Agora, dá sinais de que deverá abrir novamente em alta. Na pré-abertura desta sexta-feira, os futuros do Stoxx 50 estão a subir 0,64%.



Na Ásia, onde a sessão já está encerrada, as bolsas fecharam com sentimento positivo. No Japão, o Nikkei valorizou 1% e o Topix somou 1,63%.