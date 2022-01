Resultados empresariais dão confiança à Europa. Juros aliviam e petróleo sobe

07h52

Petróleo corrige depois de Brent atingir máximo de mais de sete anos

Os preços do "ouro negro" recuaram ligeiramente esta quinta-feira, um dia depois de o Brent ter negociado no valor mais alto desde outubro de 2014, com o impulso adicional das estimativas da Agência Internacional de Energia (AIE).





O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em março, está a desvalorizar 0,07% para 86,90 dólares por barril.





Já o contrato de março do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 0,26% para 88,21 dólares por barril, depois de ontem ter rolado para os 89,09 dólares, renovando máximos de mais de sete anos.





A AIE referiu esta quarta-feira que o mercado parece mais apertado do que se pensava inicialmente, com a procura a revelar-se resiliente à variante ómicron do coronavírus.





A Agência sublinhou que a procura por crude está a caminho de atingir níveis pré-pandémicos.





Além disso, apontou o facto de os stocks mundiais estarem a diminuir rapidamente, numa altura em que o consumo continua robusto e em que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) não estão a conseguir revitalizar a sua produção.





Numa nota de research a que o Negócios teve acesso, o UBS salienta que as disrupções na oferta, os receios em torno do potencial impacto da escalada de tensões no Leste europeu e no Médio Oriente, bem como a procura mais forte do que o esperado, são fatores que têm estado a sustentar o crude neste arranque de ano.





"Estimamos que a procura por petróleo atinja novos máximos históricos e que o Brent negoceie na casa dos 80 a 90 dólares por agora", indica Giovanni Staunovo, analista de "commodities" do banco suíço, neste relatório.