Futuros da Europa apontam para uma abertura no vermelho, com receio da inflação a pesar

há 46 min. 07h46

Futuros da Europa apontam para uma abertura no vermelho

Os futuros da Europa apontam para uma abertura no vermelho, num dia em que os investidores estão ainda a digerir os dados do emprego nos Estados Unidos, reportados na passada sexta-feira. As atenções estão, assim, dedicadas a perceber se os dados robustos poderão apontar para que a Reserva Federal dos EUA (Fed) retire os estímulos à economia em breve.



Além disso, há ainda outro ponto na mente dos investidores: a inflação. Jens Weidmann, do Banco Central Europeu, já deixou avisos sobre a inflação estar a crescer de forma mais rápida do que era antecipado na Zona Euro.



Perante este cenário, a Europa poderá contrariar nesta sessão o otimismo vivido nas praças asiáticas na sessão desta segunda-feira. O índice japonês Nikkei fechou a ganhar 0,33% e o Topix fechou a valorizar 0,02%. Já Hong Kong apreciou 0,42%.