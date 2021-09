Futuros da Europa apontam para uma abertura positiva na estreia do mês de setembro

há 37 min. 07h52

Futuros apontam para arranque positivo na primeira sessão de setembro

Os futuros da Europa apontam para uma abertura das praças europeias em terreno positivo. Já refeitos do "disparo" da inflação na Zona Euro em agosto e digeridos os comentários de Robert Holzmann, membro do BCE, que apontou que está na hora de o banco central avaliar a retirada dos programas de estímulo à economia já no próximo trimestre, setembro deverá arrancar com algum otimismo por parte dos investidores.

Na Ásia, a sessão foi feita de recordes, com o índice MSCI a atingir o nível mais alto no espaço de um mês, impulsionado por um "rally" no Japão. O índice Nikkei subiu 1,29% e o Topix avançou 1,02%.

Já na China, o apertar de cerco às tecnológicas do país continua a fazer-se sentir. Ainda assim, tanto o índice de Xangai como o Hang Seng de Hong Kong fecharam em terreno positivo, a avançar 0,5% e 0,63%, respetivamente.

Na agenda desta quarta-feira, o mercado petrolífero está em foco com a reunião dos maiores produtores do mundo (o grupo conhecido como OPEP+).