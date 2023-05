Petróleo inverte tendência e desvaloriza

07h33

Futuros da Europa com ganhos ligeiros mesmo com impasse do "debt ceiling". Ásia negativa

Os principais índices europeus estão a apontar para uma leve negociação no abertura desta quinta-feira, numa altura em que o foco se centra nas negociações em torno do limite da dívida dos Estados Unidos. Isto, depois de na quarta-feira, a agência de notação financeira Fitch ter colocado os EUA sob vigilância negativa.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 avançam 0,09%.



Ao mesmo tempo, o mercado está também a avaliar os bons resultados da Nvidia, que mostram uma grande procura por "chips" por todo o mundo, com as receitas do primeiro trimestre a atingirem 11 mil milhões de dólares, acima das expectativas de 7,18 mil milhões. Em bolsa, a tecnológica beneficiou dos resultados e chegou a subir 29% no "after-hours" em Wall Street.



Na Ásia, a sessão foi negativa pelo terceiro dia, com as praças chineses a continuaram a pressionar e com as negociações do "debt ceiling" a pressionarem os índices da região.



Os ganhos verificados nas tecnológicas, principalmente as de semicondutores, como a TSMC, que subiu 1,5% para máximos de três meses, não foram suficientes para inverter a negociação.



À medida que se aproxima a data final para haver um acordo, entre democratas e republicanos, sobre o limite da dívida, "só uma resolução concreta pode providenciar a convicção necessária para os mercados" disse o analista Jun Yong Reap, da IG Asia, acrescentando que "garantias verbais não chegam".



Na China, Xangai desceu 0,7% e em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 2,1%. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,5% e no Japão, o Topix cedeu 0,4% e o Nikkei ganhou 0,2%.