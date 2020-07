Bolsas e petróleo regressam às quedas e juros atingem mínimos de março. Euro e prata disparam

17h16

Tensões EUA-China arrancam Europa de máximos pré-pandémicos

As principais praças europeias cederam terreno esta quarta-feira, 22 de julho, abandonando o ânimo da última sessão que levou o índice de referência Stoxx600 a máximos de março. O otimismo relativamente ao futuro da economia é abalado pelo surgimento de um novo foco de tensão entre as duas maiores economias do mundo.



O índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, caiu 0,89% para os 373,36 pontos, pondo desta forma fim a um ciclo de três sessões no verde e afastando-se do máximo de 5 de março que atingiu na última sessão.



A alimentar os receios no que diz respeito ao futuro da economia mundial estão as tensões entre os Estados Unidos e a China. Os dois países entraram em choque depois de os norte-americanos terem ordenado que o consulado chinês em Houston fechasse. Subsequentemente, a China já anunciou que irá retaliar caso esta medida não seja revertida.



As principais praças europeias ganharam ontem fortemente, depois de os líderes dos 27 países da União Europeia terem conseguido acordar os valores para um Fundo de Recuperação e para o quadro financeiro plurianual, fechando uma quantia em torno de 2 mil milhões. Contudo, esta quarta-feira, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, veio defender que o equilíbrio entre as subvenções e os empréstimos previstos para o fundo "podia ter sido melhor".