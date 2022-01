Europa segue em alta de olhos postos na Fed. Petróleo e juros negoceiam mistos

07h40

Petróleo negoceia misto. Brent sobe ligeiramente e crude de Nova Iorque cai devido a queda nos stocks

O petróleo está negociar misto na manhã desta quarta-feira, com crude de Nova Iorque a negociar no "vermelho" depois de as estimativas do setor terem apontado para uma queda nos stocks dos Estados Unidos.



Segundo o American Petroleum Institute, os stocks de petróleo dos Estados Unidos encolheram 875.000 barris na semana passada. Caso esse recuo seja confirmado pelos dados da Administração de Joe Biden, esta será a oitava queda em nove semanas e um sinal de alerta para o mercado petrolífero.



Esta semana tem sido de grande volatilidade para o chamado "ouro negro", que perdeu mais de 2% e depois recuperou. Ainda assim, os preços continuam perto de máximos de sete anos, com as perspetivas de que a procura venha a recuperar fortemente da pandemia à medida que a mobilidade aumenta.



Além da redução dos stocks, o petróleo está ainda a ser penalizado pela tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Os russos têm aumentado o número de tropas concentradas junto à fronteira com a Ucrânia e as autoridades ucranianas temem uma invasão iminente.



Neste momento, o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, está a perder 0,14% para 85,48 dólares por barril. Em contraciclo, o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, está a somar 0,16%, para 88,34 dólares por barril.