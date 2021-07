Nova rotação nas bolsas leva Europa a ganhar mais de 1%. Juros de Portugal sobem

09h16

Bolsas europeias regressam a terreno positivo

As principais praças europeias estão a negociar no verde, depois de esta quinta-feira terem fechado no vermelho, em alguns casos com perdas superiores a 2%, como aconteceu com o espanhol IBEX 35. No fecho desta quinta, as praças europeias registaram a maior queda desde meados de maio.



Na última sessão da semana, só o PSI-20 foge à tendência positiva da Europa, com perdas ligeiras de 0,04%.



O Stoxx 600, o índice de referência que agrupa as 600 principais cotadas do velho continente, avança 0,73%, num dia em que quase todos os setores negoceiam no verde. O setor do imobiliário lidera os ganhos, a avançar 1,62%. Também o setor do turismo e lazer está em destaque, a avançar 1,27%, tal como setor automóvel, que valoriza 1,09%.



Apenas o setor de petróleo e gás está no vermelho, com uma queda de 0,09%.



Os principais índices estão em terreno positivo. O espanhol IBEX 35 avança 0,23%, o alemão DAX ganha 0,58%, o francês CAC40 aprecia 1,28% e o inglês FTSE 100 ganha 0,52%.