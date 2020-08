Europa fecha no vermelho. Euro, ouro e petróleo cedem terreno

07h29

Futuros da Europa e dos EUA em alta com apoio tecnológico

A última sessão desta semana deverá abrir de forma positiva, numa altura em que os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa - avança 0,3%, animado com o "rally" no setor de tecnologia em Wall Street, que ofusca os receios quanto a uma recuperação económica lenta e ao aumento de novos casos de covid-19 em todo o mundo.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática teve também um pendor positivo, com as bolsas do Japão, Hong Kong, Coreia do Sul e China a valorizarem entre 0,3% e 1,8%, acompanhando os novos máximos históricos do Nasdaq Composite, no fecho de sessão nos Estados Unidos.



A procura por ações ligadas à internet e software continua em níveis muito altos, neste ano, com as empresas do setor a beneficiarem com o confinamento e outras medidas e segurança para aumentar as vendas de produtos.



Do lado dos desenvolvimentos da vacina contra o coronavírus também há motivos para otimismo. A Pfizer e a BioNTech disseram que a sua vacina experimental vai ser revista no início de outubro, presumindo-se que tem tido sucesso nas últimas fases de teste.



Ainda assim, o número de casos de infetados com o vírus continua a subir em todo o mundo. Neste momento existem cerca de 22,6 milhões de infetados em todo o mundo, com o número de mortes a ultrapassar os 790 mil. Na Europa, os casos mais críticos são Espanha e França.