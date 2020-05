Bolsas europeias em forte queda após novas acusações dos EUA à China

07:26

Futuros da Europa e dos EUA em queda após sessão asiática negativa

Os futuros dos índices dos Estados Unidos e da Europa abriram a semana a negociar com o pé esquerdo, sugerindo uma entrada em falso dos índices regionais nesta segunda-feira, dia 4 de maio.



Os investidores estão a acumular todos os dados económicos negativos das últimas semanas e a recear uma segunda vaga de contágio da covid-19, numa altura em que as economias estão a reabrir de forma lenta.



O foco está também na relação entre os Estados Unidos e a China, depois de os comentários do líder da Casa Branca, Donald Trump, e reforçados pelo secretário de Estado, Mike Pompeo, que disse ter provas enormes de que o coronavírus foi criado num laboratório chinês em Whuan, na China, o epicentro da pandemia.



A China nega quaisquer acusações e a Organização Mundial de Saúde veio a público afirmar que o vírus teria origem natural, mas Washington continua a insistir na mesma tese, criando um novo fosso nas relações entre as duas maiores economias do mundo.



Os futuros do Stoxx 50, índice que reúne as 50 maiores cotadas da Europa, cai 3,3% e os futuros do FTSE de Londres perdem 0,6%. Nos EUA, os futuros do S&P 500 desvalorizam 0,7%.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática decorreu com menos liquidez do que é costume, devido ao feriado no Japão, mas verificou-se uma queda quer em Hong Kong (-3,8%), quer na Coreia do Sul (-1,7%).