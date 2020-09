Futuros da Europa e dos EUA mistos à espera da Fed. Petróleo sobe

07h20

Futuros da Europa e dos EUA mistos à espera da Fed

Os futuros das ações europeias estão a negociar em leve queda, no dia em que será conhecido o resultado da reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos, que deverá manter a sua postura "dovish" para continuar a apoiar a economia do país.



Os futuros do Stoxx 50 - que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa - vão perdendo 0,2%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 ganham 0,1%. Ontem o índice de referência nos Estados Unidos subiu pelo terceiro dia consecutivo, com os ganhos no setor da tecnologia a ofuscarem as perdas no setor financeiro.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática não teve uma tendência definida. Foram registadas quedas na China (-0,3%) e em Hong Kong (-0,1%) e um ganho no Japão (+0,2%). Ainda assim o índice MSCI para a Ásia subiu pelo quinto dia seguido, naquele que é o ciclo mais longo desde junho.



Nesta fase, os investidores estão à procura de novos catalisadores para eliminar as fortes perdas no início de setembro. Sendo assim, o discurso de hoje de Jerome Powell, que acontecerá no final da reunião de dois dias da Fed, poderá dar uma ajudar nesse sentido.



Isto porque é esperado que o banco central deverá continuar de mãos dadas com a economia do país, na sua primeira reunião depois da revisão dos mandatos, que originaram uma alteração na meta da inflação.



Do lado sanitário, os investidores encontram um potencial catalisador otimista, depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dito que uma vacina contra o coronavírus estaria pronta nas próximas quatro semanas. A China fez notar que terá uma vacina a circular pela população em novembro ou dezembro.