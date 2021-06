Europa inverte e tinge-se de vermelho e Lisboa não escapa. Brent supera 75 dólares

07h43

Futuros da Europa em alta após Powell colocar água na fervura

As declarações, por escrito, de Jerome Powell, reiterando que a Fed vê a subida da inflação nos EUA como temporária acalmaram os receios de que a Reserva Federal norte-americana antecipe a alteração da política monetária, nomeadamente através da subida das taxas diretoras, contrariando os comentários de sexta-feira do presidente da Fed de St.Louis, James Bullard, indicando que as taxas de juro poderiam aumentar já em 2022.



As bolsas asiáticas reagiram bem a estas palavras e fecharam com ganhos robustos, os maiores em três semanas, com a praça japonesa a ganhar mais de 3%.



Os futuros do S&P 500 seguem em alta, impulsionado pelos setores financeiro e energéticos.



Também na Europa os futuros deixam antever uma abertura no verde.