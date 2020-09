Euro sobe pela quinta sessão e juros de Portugal abaixo de 0,30%

07h22

Futuros da Europa em queda, apesar de dados fortes da China

Os futuros da Europa estão a negociar de forma ligeiramente negativa, apontando para uma abertura de sessão com o "pé esquerdo", contrariando a tendência dos futuros norte-americanos e de grande parte das bolsas asiáticas que olham para a recuperação da economia chinesa com entusiasmo.



Assim sendo, os futuros do índice Stoxx 50 perdem 0,2%, numa manhã em que o Reino Unido divulgou um aumento de 62 mil desempregados entre maio e junho, tendo a taxa de desemprego se situado nos 4,1%, em linha com o previsto pelos economistas contactados pela Bloomberg.



Já os futuros do norte-americano S&P 500 ganham 0,3% animados com os dados da economia chinesa. Durante a madrugada em Lisboa, o japonês Topix caiu 0,6%. Já o principal índice da Coreia do Sul ganhou 0,5%, assim como o de Hong Kong.



Já o índice de Xangai, na China, valorizou 0,4% e o iene subiu para máximos de um ano, num dia em que a produção industrial e vendas a retalho na China bateram as expectativas em agosto.



Os investidores estão de olho na reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos, marcada para amanhã. O banco central dos Estados Unidos deverá manter a sua postura acomodatícia para tentar atingir os alvos de inflação em torno dos 2%.



Na quinta-feira será a vez do Bando do Japão, Banco da Indonésia e Banco de Inglaterra anunciarem as suas decisões oriundas das reuniões de política monetária.