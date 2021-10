Europa pintada de verde com época de resultados a animar investidores e a acalmar alguns receios da inflação

há 21 min. 09h15

Stoxx 600 em máximos de quase três semanas. Época de resultados anima investidores

As principais praças da Europa estão a registar ganhos na sessão desta quarta-feira, numa altura em que o Stoxx 600 avança 0,60% para 463,14 pontos, a aproximar-se de um máximo de três semanas.





A época de resultados do trimestre está a gerar algum otimismo entre os investidores e a acalmar parte dos receios ligados ao tema da inflação.



Todos os setores estão a negociar em terreno positivo, com as empresas do setor dos recursos naturais a liderar os ganhos (1,95%), seguidas pelas empresas do setor tecnológico (1,68%).



Os ganhos mais modestos pertencem neste momento as empresas do setor das "utilities", com ganhos de 0,17%. As empresas do setor de petróleo e gás registam ganhos de 0,66%, amparadas pela subida dos preços do petróleo.



O espanhol IBEX 35 avança 0,23%, o alemão DAX 0,47%, o francês CAC 40 sobe 0,63%, o inglês FTSE 0,46% e a bolsa de Itália valoriza 0,51%. A bolsa de Amesterdão lidera os ganhos entre as congéneres europeias, a valorizar 1,2%.