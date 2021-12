Europa dividida entre perdas e ganhos. Ouro em nova sessão de quedas e juros a subir

09h26

Stoxx 600 a caminho de um recorde. Retalho lidera ganhos

As bolsas europeias estão a caminhar nesta sessão para um recorde, a aproximar-se de valores atingidos em novembro.



Nesta altura, o Stoxx 600, o índice que agrupa as 600 maiores cotadas do velho continente, está a avançar 0,29% para 489,92 pontos.



Entre os setores, as empresas do setor do retalho e media estão a liderar os ganhos, a valorizar 1,32% e 1,12%, respetivamente. A maioria dos setores negoceia nesta altura em terreno positivo, com exceção dos setores das telecomunicações, automóvel e tecnologia, todos com ganhos ligeiros.



No regresso à negociação do índice inglês FTSE, após a pausa do Natal, este índice lidera os ganhos entre as praças europeias, estando a negociar no nível mais elevado desde fevereiro de 2020, antes da pandemia de covid-19. Nesta altura, avança 1,09%.



Já as restantes praças registam ganhos mais ligeiros, numa sessão em que alguns índices deslizam para o vermelho O PSI-20 avança 0,11%, enquanto o espanhol IBEX está a cair 0,18% e o alemão DAX cede 0,1%. Já o francês CAC 40 avança 0,06% e em Amesterdão verifica-se uma subida de 0,08%. Em Milão, a bolsa italiana cede 0,04%.