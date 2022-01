Futuros do mercado europeu apontam para o vermelho

há 47 min. 07h41

Ouro prestes a registar melhor resultado desde de novembro. Dólar caminha para "buraco negro" de maio

O ouro está a caminho do seu melhor desempenho semanal desde novembro, a registar cotações acima do patamar dos 1.800 dólares.





O "metal amarelo" está a desempenhar o papel de ativo-refúgio, à medida que a Reserva Federal norte-americana (Fed) sublinha a sua posição "hawkish" , para fazer frente à inflação.





Por esta altura, o ouro sobe 0,21% para 1.826,35 dólares, a onça. Prata e platina seguem esta tendência positiva. Entre os metais preciosos, apenas o paládio segue no vermelho.





"O ouro está a viver dias bastante bons. A curto prazo resta saber se as apresentações de resultados das empresas podem aumentar o apetite dos investidores pelo risco, fazendo descer a cotação do metal amarelo", observou o analista Edward Moya da Oanda Corp, numa nota de "research" publicada esta semana.





Por sua vez, o Índice de Pontuação do Dólar da Bloomberg - que compara a "nota verde" com 16 divisas rivais - caiu 0,2%, caminhando para a maior queda semanal desde maio.





Os números da inflação nos EUA divulgados esta semana, que dão conta de um aumento do índice de preços no consumidor, como não era visto desde a década de 1980, afundaram a moeda oficial norte-americana. Mais tarde, as palavras da "número dois" da Reserva Federal dos EUA só aprofundaram esta queda.





Esta quinta-feira, a vice-presidente da Fed, Lael Brainard, assegurou que o banco central está pronto para aumentar as taxas de juro já em março, caso a medida seja imprescindível para combater a inflação.





Já na Zona Euro, a moeda única europeia permanece estável, com uma subida ligeira de 0,06% para 1,1462 dólares, indiferente às palavras do vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Luis De Guindos, que esta quinta-feira admitiu que inflação na Zona Euro "não é transitória, como era esperado".