Europa com novo recorde na mira. Juros aliviam e petróleo sobe

08h43

Ouro aproxima-se de mínimos de quatro semanas

O ouro está a aproximar-se de mínimos de quatro semanas, com os investidores a aguardar pela conclusão da reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), que dará algumas pistas sobre a política monetária.



Na sessão desta quarta-feira este metal precioso mantém-se estável, a avançar 0,02% com a onça nos 1.859,44 dólares.



"A fraqueza recente [do ouro] está ligada às preocupações de que a Fed possa apertar a política monetária em breve", indica Vivek Dhar, analista de 'commodities' do Commonwealth Bank of Australia, citado pela Bloomberg. "Um ligeiro fortalecimento do dólar norte-americano também tem pesado no metal precioso". Uma vez que é negociado em dólares, a subida desta divisa torna o ouro mais dispendioso para os portadores de outras moedas.