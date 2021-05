Futuros em alta na Europa, bolsas asiáticas recuaram

há 39 min. 07h47

Futuros sobem apesar de investidores medirem inflação

Os futuros do índice europeu Stoxx 50 avançam 0,1%, em linha com a subida dos futuros do S&P 500, que subem 0,2%.





Em sentido inverso, na Ásia o índice Hang Seng de Hong Kong recuou 1,5% enquanto o sul-coreano Kospi perdeu 0,8%. Já o índice australiano ASX 200 transacionou praticamente inalterado face à sessão de sexta-feira.





Esta tendência indefinida nos mercados internacionais acontece numa altura em que os investidores tentam medir os riscos inflacionistas numa fase em que se avolumam indicadores que apontam para uma melhoria generalizada da atividade económica e para uma retoma mais robusta do crescimento económico.





Os dados mais recentes relativos à economia dos Estados Unidos mostram que os estímulos económicos aplicados permitiram assegurar a maior subida mensal de rendimentos pessoais desde 1946, enquanto o indicador de preços no consumidor mais usado pela Reserva Federal registou a maior subida desde 2018.