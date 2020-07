Bolsas sem rumo em sessão de menor liquidez. Petróleo em queda

09:50

Bolsas estabilizam no vermelho em manhã de grande volatilidade

As principais bolsas europeias transacionam em terreno negativo numa manhã marcada por grande volatilidade, com as praças do velho continente a alternarem entre ganhos e perdas.





Depois de um arranque titubeante, registou-se um curto período de ganhos ligeiros na sequência do apoio dado pelo parlamento alemão ao programa de compra de ativos que o Banco Central Europeu colocou no terreno para providenciar uma resposta à crise pandémica.





O índice de referência europeu Stoxx600 cede 0,07% para 368,04 pontos impulsionado pelos setores tecnológico e do retalho. Já a banca e o setor petrolífero estão a impedir uma maior subida do Stoxx600. Já o índice lisboeta PSI-20 inverteu para recuar agora 0,29% para 4.416,38 pontos.





Esta estabilização no vermelho acontece apesar de entretanto terem sido conhecidos novos dados económicos positivos na área da moeda única. O índice PMI para os serviços fixou-se em 48,3 pontos na Zona Euro, acima dos 47,3 estimados pelos analistas. Também na Alemanha e na França o comportamento do setor dos serviços em junho superou as expectativas dos economistas.





Seja como for, esta semana deverá terminar de forma positiva para as bolsas a nível global e com o melhor saldo semanal do último mês. Os ganhos acumulados nos últimos dias resultam sobretudo dos indicadores económicos favoráveis e do reforço do apoio popular aos governos que os estudos de opinião mostram estar a acontecer neste contexto da pandemia.