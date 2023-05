Europa segue no vermelho. Petróleo valoriza à boleia da nota otimista de Biden

08h23

Petróleo valoriza à boleia da nota otimista de Biden

O petróleo valoriza tanto em Londres como em Nova Iorque, motivado pelo tom otimista dado pelo presidente norte-americano, Joe Biden, após a reunião com o "speaker" da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, tendo em vista evitar um "default" dos EUA.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – ganha 0,44% para 72,37 dólares por barril.





Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – soma 0,41% para 76,30 dólares por barril.





Nos últimos dias, o impasse em torno das negociações sobre o tecto de dívida dos EUA, a par das preocupações em torno da economia chinesa têm pressionado o mercado das matérias-primas.



Não há ainda acordo político em torno do tecto da dívida nos Estados Unidos – que, se não for aumentado, deixa o país em apuros, já que o governo federal poderá não conseguir realizar os seus pagamentos a partir de 1 de junho, colocando o país em incumprimento. No entanto, o cenário está mais promissor, tendo o presidente norte-americano, Joe Biden, revelado que a reunião foi "produtiva".