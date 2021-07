07h57

Futuros europeus estáveis à espera de dados da inflação

Os futuros dos índices europeus apontam para uma abertura relativamente estável, com os investidores a aguardar os dados da inflação na UE em junho.

Após as fortes quedas da véspera, os mercados deverão arrancar a última sessão da semana sem variações expressivas, aguardando pelos números do índice de preços. Mas as tendências são mistas no velho continente.



Assim, o alemão Dax e o francês Cac 40 recuavam 0,1%, ao passo que o londrino FTSE 100 subia 0,3%.



O Banco do Japão reviu esta madrugada as estimativas de crescimento real do PIB para este ano, apontando agora para um crescimento de 3,8%, menos duas décimas do que o previsto em abril. No entanto, o banco central nipónico manteve inalterada a sua política monetária.



Também o Goldman Sachs cortou as previsões de crescimento económico para a maioria dos países do sudeste asiático devido ao forte aumento de novos casos de covid-19.



Os analistas antecipam que a inflação na UE em junho terá recuado para 1,9% em termos homólogos, voltando a baixar do limite de 2%.



Em termos de empresas, as atenções deverão centrar-se na sueca Ericsson, que anunciou um contrato de vários anos no 5G, no valor de 8,3 mil milhões de dólares, com a norte-americana Verizon. Já a fabricante de equipamento desportivo Puma reviu em alta a sua "guidance" para este ano.



O aumento das vendas automóveis na UE em junho, a quarta subida consecutiva, também poderá dar algum impulso às cotadas do setor.