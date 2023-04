Petróleo prestes a fechar terceira semana de ganhos

há 55 min. 09h19

Europa com ganhos ligeiros antes de fechar para a Páscoa. Shell brilha entre as energéticas

A Europa começou a última sessão antes da Páscoa com ganhos ligeiros, numa altura que os investidores aguardam os números da produção industrial alemã.



Além disso, o mercado está espera da divulgação dos novos dados sobre o mercado de trabalho nos EUA, o que pode dar sinais sobre o futuro da política monetária levada a cabo pela Fed.

O Stoxx 600 – que reúne as 600 maiores cotadas do bloco – valoriza 0,39% para 458,37 pontos. Entre os 20 setores que compõem o índice, energia e mineração comandam os ganhos, enquanto as telecom lideram as perdas.

Entre as principais praças europeias, Madrid avança 0,28%, Frankfurt sobe 0,22% e Paris ganha 0,18%.



Por sua vez, Londres arrecada 0,53%, Amesterdão cresce 0,45% e Milão soma 0,68%. Por cá, a bolsa de Lisboa acompanha a tendência europeia e cresce 0,33%.

Os investidores estão atentos às ações da Shell que sobem 1,78% na praça londrina, após a energética ter indicado que o desempenho até março está em linha com o comportamento registado no último trimestre do ano passado.

Também os títulos da Temenos avançam 3,13%, depois da notícia da Bloomberg que dá conta de que há novos interessados na compra da empresa, após o plano de aquisição da companhia ter falhado o ano passado, devido a divergências sobre o preço do acordo.



As praças euroepias geridas pela Euronext regressam à negociação só na próxima terça-feira, 11 de abril.