Bolsas europeias perdem 1% após Powell mostrar dúvidas sobre recuperação económica

08h30

Dólar ganha terreno após palavras de Powell

As palavras do presidente da Reserva Federal estão a acentuar a tendência altista do dólar, que está a ganhar terreno ao euro pela terceira sessão seguida. O índice do dólar valoriza 0,2% e a moeda europeia recua 0,37% para 1,1772 dólares, alargando assim o ciclo de quedas depois de quatro sessões em alta.

Jerome Powell mostrou-se ontem cauteloso com o ritmo de recuperação da economia norte-americana, não tendo anunciado novas medidas de estímulo. A Fed disse que vai manter as taxas perto de zero "até que as condições do mercado laboral tenham atingido os níveis consistentes com as avaliações do comité do pleno emprego e a inflação tenha subido para 2% e esteja no rumo para superar moderadamente os 2% durante algum tempo".

No mercado cambial nota ainda para a libra que recua 0,06% para 1,2958 dólares, no dia em que decorre a reunião de política monetária do Banco de Inglaterra. Segundo os economistas inquiridos pela Bloomberg, o BoE não deverá fazer mudanças, mas poderá preparar terreno para uma flexibilização adicional dos juros mais para o final deste ano.