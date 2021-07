07h45

Futuros na Europa e EUA recuam em arranque de semana recheada de eventos

Os futuros na Europa e nos Estados Unidos apontam para uma abertura no vermelho esta segunda-feira, no arranque de uma semana repleta de eventos e de dados cruciais.



Os futuros do Euro Stoxx 50 deslizavam 0,1%, enquanto em Frankfurt e Paris as quedas cifravam-se entre 0,1% e 0,2%. Também nos EUA os futuros do S&P 500 e do Nasdaq caíam na mesma ordem de grandeza.



A semana é marcada por dados da inflação nos EUA, o arranque da época de resultados trimestrais em Wall Street, a ida de Jerome Powell ao Congresso e, já hoje, a reunião do Eurogrupo onde Janet Yellen é convidada.



No domingo, Christine Lagarde indicou que o BCE deverá rever a política de estímulos na próxima reunião e que as alterações poderão ser implementadas em 2022 para suportar a retoma económica europeia, substituindo o atual plano de compra de ativos (PEEP), que expira em março.



As bolsas asiáticas, por seu turno, fecharam positivas, impulsionadas pelos recordes alcançados sexta-feira por Wall Street, destacando-se a praça de Tóquio, com ganhos superiores a 2%.