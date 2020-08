Novo caminho da Fed deixa Wall Street seguir no verde

Futuros em alta na Europa e EUA

Os futuros das ações europeias e norte-americanas estão a valorizar esta sexta-feira, com o mercado acionista global a encaminhar-se para a quinta semana consecutiva a acumular ganhos.Os futuros do europeu Stoxx50 avançam 0,5% e os futuros do norte-americano S&P500 sobem 0,4%. Também na Ásia predominou o otimismo, com as bolsas de Shanghai (+1,1%) e Hong Kong (+0,7%) em alta.Já as bolsas japonesas fecharam no vermelho numa altura em que foi já confirmada a demissão do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, o líder de um governo nipónico a permanecer mais tempo em funções.A contribuir para as subidas dos futuros no velho continente e nos EUA está a evolução menos desfavorável da economia norte-americana do que o previsto. O PIB americano encolheu 31,7% no segundo trimestre deste ano comparativamente com igual período do ano passado, um resultado melhor do que a primeira leitura do Departamento do Comércio que apontavam para uma quebra de 32,9%.

Bolsas europeias invertem para o vermelho a aliviar de ganhos recentes

Depois da abertura da sessão desta sexta-feira ter sido pontuada por subidas generalizadas das principais praças europeias, poucos minutos depois inverteram para terreno negativo.





Assim, o índice de referência europeu Stoxx600 segue agora a recuar 0,10% para 370,35 pontos no segundo dia consecutivo no vermelho. As quedas dos setores tecnológico e do retalho são as que mais penalizam na Europa, sobrepondo-se assim às subidas da banca e do setor imobiliário.





O setor tecnológico corrige face à tendência de valorização dos últimos dias que, no início desta semana, lhe permitiram escalar para o valor mais alto desde maio de 2001.





Em Lisboa, também o PSI-20 inverteu para seguir nesta altura a perder 0,37% para 4.355,11 pontos, o que coloca o principal índice nacional na cotação mais baixa da última semana. A contribuir decisivamente para a inversão para o vermelho está a Mota-Engil que depois de arrancar a sessão no verde está a cair 4,70% para 1,826 euros, corrigindo assim relativamente á valorização superior a 32% ontem registada.





A segunda descida consecutiva segue-se a um ciclo de subidas do mercado acionista ao nível mundial e que ficou sobretudo a dever-se à expectativa de que a Reserva Federal dos Estados Unidos anunciasse a adoção de políticas monetárias mais expansionistas. Essa toada teve continuidade no discurso que Jerome Powell fez na conferência de Jackson Hole ao abrir via a um período mais longo de juros próximos de zero.