07h45

Futuros na Europa positivos de olho no BCE e resultados

Os futuros das praças europeias seguiam em alta esta quinta-feira, com os investidores atentos à reunião do Banco Central Europeu (BCE) e aos resultados das empresas, agora que a "earnings season" vai acelerando.



O BCE deverá indicar hoje de que forma a instituição liderada por Christine Lagarde vai ajustar a política monetária face às recentemente aprovadas mudanças na estratégia.



O alemão Dax avançava 0,1%, enquanto o parisiense Cac 40 ganhava 0,4% e o londrino FTSE 100 subia 0,2%.



A animar as praças europeias estarão também os ganhos da véspera em Wall Street, que se refletiram igualmente nas bolsas asiáticas esta quinta-feira.