Futuros recuperam após queda em Wall Street

07h44

Futuros recuperam após propostas fiscais de Biden

Os futuros acionistas do S&P 500 somaram 0,2%. Na Ásia, o nipónico Topix perdeu 0,4%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong apreciou 0,7%. Os principais índices da China e da Austrália transacionaram praticamente inalterados.



Depois das quedas ontem registadas em Wall Street na sequência da revelação do plano fiscal de Joe Biden – o presidente dos Estados Unidos confirmou a intenção de avançar com aumentos de impostos sobre os mais ricos, designadamente sobre as mais-valias do capital, para financiar o respetivo plano social de resposta à crise – é a incerteza que está a marcar a negociação dos futuros e que marcou a sessão no continente asiático.



Já o preço do petróleo negoceia em alta nos mercados internacionais ante os sinais de retoma económica nos Estados Unidos, o que por sua vez se reflete ainda na descida do dólar.