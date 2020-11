Matérias-primas em ebulição. Zinco em máximo de 18 meses e petróleo a caminho da terceira semana de ganhos

14h52

Perspetiva de menos estímulos à economia quebra Wall Street

As três grandes bolsas norte-americanas abriram em baixa, com os investidores receosos perante o cenário de menos estímulos à economia.

O Dow Jones segue a ceder 0,19% para 29.441,59 pontos e o Standard & Poor’s 500 recua 0,16% para 3.576,27 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite desvaloriza 0,17% para se fixar nos 11.883,97 pontos.

Ontem, a Administração Trump anunciou que não vai prolongar vários programas de combate ao impacto económico da pandemia, implementados em março, que terminam no final do ano. Estão em causa os programas de financiamento de emergência do banco central (Fed).

Numa decisão surpresa, o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que vários programas chave de financiamento pandémico da Reserva Federal para apoiar empresas e governos regionais irão expirar no final do ano.

A decisão de terminar com os programas, que são considerados essenciais pelo banco central, surge numa altura em que os dados revelaram um aumento dos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, face à semana precedente, no contexto das novas restrições para travar a propagação da covid-19.

Por outro lado, no Senado, o líder democrata, Chuck Schumer, e o líder da maioria republicana, Mitch McConnell, decidiram retomar hoje as conversações com vista à aprovação de um pacote de medidas de alívio face à covid-19.

Os olhares continuam agora muito atentos ao índice Russell 2000 (que regista o desempenho das empresas de menor capitalização [small caps]), já que continua a ganhar algum terreno. Neste momento segue a ganhar 0,28% para para 1.774,35 pontos.

As vacinas contra a covid-19 começam finalmente a ficar à vista e os investidores têm estado a celebrarar com apostas nas ações mais pequenas com maior potencial de beneficiarem da eventual reabertura da economia-norte-americana, sublinha a CNN Business.

"Os avanços nas vacinas, anunciados este mês pela Pfizer e pela Moderna, levaram a uma feroz rotação em Wall Street, que se distanciou das tecnológicas e dos títulos que mais têm beneficiado com o ‘fique em casa’, como a Zoom, Teladoc e Netflix", referiu.

"Os investidores estão a colocar dinheiro no Russell 2000, um índice de ações de pequena capitalização cujas avaliações estão grandemente associadas à evolução da economia norte-americana", salienta a CNN.

Só este mês, o Russell 2000 já disparou 15%. Se esta valorização se mantiver, será o seu melhor ganho mensal desde 2011 e ficará perto do seu melhor mês desde que foi lançado em 1984.

"Esta movimentação é incrível. Está a haver uma corrida às ‘small caps’ porque são as que mais beneficiam com a perspetiva de a economia voltar a funcionar no próximo ano", comentou Ryan Detrick, principal estratega de mercado da LPL Financial.