Bons resultados colocam bolsas na rota dos ganhos. Petróleo e juros recuam

08h36

Bons resultados colocam bolsas na rota dos ganhos

As bolsas europeias estão a subir com força, com os investidores a focarem-se nas notícias positivas das empresas e afastando-te dos temas que têm penalizado os mercados nas últimas sessões, como o crescimento da pandemia e as negociações para mais estímulos nos Estados Unidos.



O Stoxx600 soma 0,78% para 365,65 pontos depois de ontem ter fechado a cair mais de 1% devido às restrições impostas por diversos países para conter a pandemia.



Hoje o dia está a ser positivo depois de duas das maiores empresas europeias terem reportado resultados acima do esperado. Foi o caso da LVMH, que dispara 6,3% depois de ter anunciado que lucros muito acima do esperado. A Daimler avança 4,1% depois de também ter reportado lucros acima do esperado devido à recuperação das vendas e corte de custos.



A puxar pelos índices está também Thyssenkrupp, que dispara 23% depois do Der Spiegel ter noticiado que a Liberty Steel vai fazer uma oferta pela unidade de aço da companhia.



A condicionar os mercados continuam os números graves da pandemia e a incerteza relacionar com o pós-Brexit no dia em que termina o Conselho Europeu onde ficará claro se ainda há espaço para as negociações continuare,