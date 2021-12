Futuros sugerem abertura cautelosa na Europa em dia de foco na Fed

há 17 min. 07h55

Juros da dívida a aliviar, com exceção de Espanha

Os juros da dívida soberana estão a aliviar muito ligeiramente em vários países da Zona Euro esta manhã, com exceção dos juros espanhóis.



No que diz respeito às "bunds" germânicas, a referência na Zona Euro, verifica-se uma descida de 0,3 pontos base nos juros com maturidade a dez anos, para -0,376%. Em Itália, os juros da dívida recuam 0,2 pontos base para 0,929%.



Na Península Ibérica, Espanha foge a esta tendência e vê os juros a dez anos avançar 0,2 pontos base para 0,329%. Já em Portugal, os juros com a mesma maturidade recuam 0,2 pontos base para 0,258%.



Uma nota ainda para os juros da dívida do Reino Unido, que estão a subir 2,7 pontos base para 0,720%, na véspera da reunião do Banco de Inglaterra. Além disso, esta manhã, já foram revelados dados sobre o disparo da inflação no Reino Unido, que ultrapassou os 5%, níveis que não eram vistos desde 2011.