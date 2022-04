Scholz critica "paz forçada" de Putin. Petróleo alivia. Juros agravam. Europa no verde

11h53

Desde o início da invasão, Rússia já duplicou a receita das vendas de combustíveis para a Europa

Durante os mais de dois meses de guerra na Ucrânia, a Rússia quase duplicou as receitas de venda de combustíveis em termos homólogos, de acordo com um relatório do Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), citado pelo diário britânico Guardian.

A Rússia recebeu cerca de 62 mil milhões de euros das exportações de petróleo, gás e carvão desde o início da invasão à Ucrânia, 44 mil milhões só da União Europeia, um aumento expressivo face ao passado, quando a economia russa faturou cerca de 12 mil milhões de euros por mês (24 mil mil milhões no conjunto de dois meses), com um total anual de 140 mil milhões de euros.

Ainda que Bruxelas tenha imposto sanções contra o carvão russo e outros Estados tenham fechado a torneira do "petróleo vermelho", a realidade é que o disparo da cotação das matérias-primas no mercado internacional beneficiou as empresas produtoras russas. Recorde-se que só em fevereiro, o índice de commodities da Bloomberg renovou máximos de 2009.

Segundo o mesmo estudo, a Alemanha foi a maior importadora neste período, apesar dos repetidos discursos do Governo a apelar para uma diminuição da dependência do petróleo russo.



Ao todo, Berlim foi responsável por dar às empresas russas de combustíveis fósseis 9 mil milhões de euros durante este período, sendo seguida por Roma (6,8 mil milhões de euros) e Amesterdão (5,6 mil milgões de euros).

Para Lauri Myllyvirta, analista-chefe do CREA, a única maneira de desativar a máquina de guerra de Putin é cortar a torneira de dinheiro fresco pago pela Europa pelos combustíveis fósseis russos.



"As importações contínuas de energia são as principais lacunas nas sanções impostas à Rússia. Todos que compram estes combustíveis fósseis são cúmplices das terríveis violações do direito internacional realizadas pelos militares russos", acusou Myllyvirta.