Wall Street em queda com forte desaceleração das vendas a retalho

07h31

Futuros da Europa em queda à procura de novidades dos EUA

A última sessão desta semana deverá abrir em terreno negativo na Europa, uma vez que os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as maiores 50 cotadas da região - estão a perder mais de 0,2% nesta pré-abertura, acompanhando aquela que foi a tendência nos mercados asiáticos, durante a madrugada em Lisboa.



Os investidores estão a evitar os ativos de maior risco, antes de o pacote de estímulos orçamentais desenhado no Congresso dos Estados Unidos estar concluído. O atual impasse nas negociações entre os Democratas e os Republicanos tem esmorecido o entusiasmo por parte de quem investe, uma vez que este novo envelope é visto pela Casa Branca como fundamental para a recuperação económica no país.



No continente asiático, o índice da Coreia do Sul perdeu 1,28%, depois de as autoridades terem registado uma nova subida no número de casos com covid-19 no país. Já as ações chinesas conheceram uma subida de 0,18% devido às expectativas que estão a ser criadas em torno da reunião com os Estados Unidos, a partir de amanhã.



Pequim e Washington têm encontro marcado este sábado para uma revisão do acordo comercial entre ambos os países.



A produção industrial na China mostrou sinais de recuperação pelo segundo mês consecutivo, em julho, com um avanço superior a 2% face ao mesmo período do ano passado, mas ainda assim abaixo do esperado pelos analistas. Já as vendas a retalho continuam a ser prejudicadas pela pandemia.