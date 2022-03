Incêndio na maior central nuclear da Europa apagado. Bolsas europeias caem e petróleo avança

Um incêndio deflagrou na central nuclear de Zaporizhzhya, a maior da Europa e que fornece um terço da energia à Ucrânia, após um bombardeamento russo, indicou o presidente da câmara local. No YouTube foram transmitidas imagens do incêndio num canal local.



Na sua conta do Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, exigiu que as forças russas cessem imediatamente os bombardeamentos e advertiu que se a central explodir será "10 vezes pior do que Chernobyl".

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!