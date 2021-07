Inflação nos EUA pressiona futuros

há 18 min. 09h01

Juros da dívida portuguesa agravam-se em dia de duplo leilão

A tendência é de agravamento nos juros da dívida das principais economias europeias





Na Alemanha, que serve de termo comparativo para toda a Zona Euro, os juros das Bunds a 10 anos agravam 1,6 pontos base para os -0,280%, enquanto Itália confirma a tendência de agravamento com os juros a variar 1,2 p.b. para os 0,725%.





Na Península Ibérica a tendência é a mesma. Os juros da dívida nacional com maturidade em 2031 agravam-se em 1,3 pontos base para os 0,305%, enquanto em Espanha a variação é de 1,4 pontos base para os 0,333%.





Os analistas atribuem as variações a uma reação pré leilão, que acontece hoje.



Portugal, por exemplo, vai colocar no mercado 1.000 milhões de euros de dívida em obrigações do tesouro com maturidade a 10 e 16 anos.



São também esperadas declarações públicas do líder da Fed, Jerome Powel, que vai depor no Congresso dos EUA, e da membro da comissão executiva do Banco Central Europeu, Isabel Schnabel.