Impasse no acordo do Brexit e nos estímulos dos EUA deixam bolsas sem rumo

07h44

Futuros descem na Europa e EUA

Os futuros das ações da Europa e Estados Unidos estão em queda esta quarta-feira, 2 de dezembro, apontando para um início de sessão negativo, numa altura em que os investidores olham para os progressos das vacinas contra a covid-19, contra um cenário de aumento da propagação nos Estados Unidos e de indefinição sobre os novos estímulos à economia.





Os futuros do Euro Stoxx 50 descem 0,3% enquanto os do S&P 500 caem 0,2%.





Depois de as farmacêuticas Pfizer-BioNTech e Moderna terem apresentado pedidos de autorização de emergência aos reguladores – e de as primeiras já terem recebido o ok do regulador britânico para uso da sua vacina – os mercados esperam agora novos desenvolvimentos positivos nesta frente para alavancar novas subidas, após os recordes marcados em novembro.





"A questão é até que ponto já está descontado e, portanto, se o potencial de subida é limitado", afirmou Esty Dwek, chefe de estratégia de mercado global da Natixis Investment Managers Solutions, num relatório. "Ao olharmos para 2021, a perspetiva é de melhorar e deixar para trás o caos da pandemia. Ainda assim, uma série de riscos permanecem".





Na sessão asiática, não houve uma tendência definida, com o japonês Topix a subir 0,3%, e o Hang Seng de Hong Kong a descer 0,1%. O sul-coreano Kospi subiu 1,6% e o chinês Shanghai Composite ficou pouco alterado, depois de ter sido noticiado que Joe Biden não vai remover imediatamente as tarifas sobre as importações da China.





Biden disse ao The New York Times que deixará o acordo comercial de fase um com a China em vigor enquanto analisa a política dos EUA em relação à nação asiática em consulta com os principais aliados.